Survei: Tiga perempat pemilih yakini AS menuju ke arah yang salah

Washington (ANTARA) - Hampir tiga perempat pemilih di Amerika Serikat berpendapat negara itu menuju ke arah yang salah, menurut survei terbaru yang dilakukan oleh NBC News.Survei yang dirilis pada Minggu (21/8) itu menunjukkan bahwa hanya 21 persen pemilih yang meyakini bahwa negara itu menuju ke arah yang benar, sementara 74 persen berpendapat sebaliknya.Survei tersebut adalah survei NBC News kelima berturut-turut yang menunjukkan persentase di kisaran 70 persen.Selain itu, 58 persen pemilih meyakini bahwa masa kejayaan Amerika telah berlalu, sementara 68 persen lainnya merasa bahwa negara itu sedang mengalami resesi ekonomi.Sekitar sepertiga dari total responden mengatakan mereka yakin kondisi AS akan memburuk selama lima tahun ke depan, menurut survei tersebut.Sebanyak 36 persen pemilih, dengan persentase yang hanya dua poin lebih tinggi, mengatakan mereka meyakini bahwa situasi akan membaik pada periode waktu yang sama, sementara 21 persen mengatakan mereka percaya bahwa situasi akan tetap sama.Sementara itu, tingkat persetujuan (approval rate) Presiden AS Joe Biden juga masih terperosok di kisaran 40 persen.Survei yang dilakukan pada 12-16 Agustus dan melibatkan 1.000 pemilih terdaftar itu memiliki ambang batas kesalahan (margin of error) kurang lebih 3,1 poin persentase.Sumber: Xinhua

Pewarta: Xinhua

Editor: Anton Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2022