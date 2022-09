Perempuan Amerika berusia 58 tahun tewas diserang hiu di Bahama

Keluarga itu dikabarkan berkegiatan snorkeling dan daerah tersebut populer akan snorkelingnya di kalangan pengunjung

Nassau, Bahama (ANTARA) - Perempuan berusia 58 tahun asal Pennsylvania, Amerika, tewas akibat diserang seekor hiu di Bahama pada Selasa (6/9), kata kepolisian.Korban bersama keluarganya, yang merupakan penumpang kapal pesiar Harmony of the Seas milik Royal Caribbean, mengunjungi New Providence pada hari ketika mereka melakukan pemesanan perjalanan wisata.Pihak agen perjalanan membawa keluarga tersebut ke Green Cay, sekitar 800 meter barat laut dari Pulau Rose, di mana perempuan asal Amerika berusia 21 tahun juga tewas diterkam hiu pada 2019 silam."Keluarga itu dikabarkan berkegiatan snorkeling dan daerah tersebut populer akan snorkelingnya di kalangan pengunjung," kata polisi. "Laporan selanjutnya, yakni anggota keluarga melihat hiu benteng sedang menyerang hiu betina."Menurut polisi, anggota keluarga dan staf agen terkait berhasil menyelamatkan korban.Korban kemudian dibawa ke daratan New Providence, di mana ia dinyatakan tewas, kata polisi, menambahkan bahwa korban mengalami luka di tubuh bagian atas.Insiden itu terjadi sebulan setelah bocah asal Inggris yang berusia delapan tahun berhasil selamat dari serangan tiga hiu di Bahama bulan lalu.Serangan hiu terhadap manusia pada umumnya jarang sekali terjadi.Pada 2021 tercatat 73 insiden serangan hiu secara global, yang sembilan di antaranya berujung fatal, di atas rata-rata lima kematian setiap tahunnya secara global, menurut International Shark Attack File (ISAF) milik Florida Museum of Natural History.Sumber: Reuters

