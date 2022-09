Presiden China serukan upaya untuk genjot inovasi perusahaan

Nanjing (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping menyerukan dilakukannya beragam upaya untuk mendorong inovasi perusahaan dan menumbuhkan lebih banyak lagi usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki spesialisasi dan inovatif.Xi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC) dan Ketua Komisi Militer Sentral China, menyampaikan pernyataan itu dalam surat ucapan selamat untuk konferensi tentang pengembangan perusahaan-perusahaan itu, yang dibuka pada Kamis (8/9) di Nanjing, Provinsi Jiangsu, China timur.Seraya menyebut UKM sebagai kekuatan vital untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penghidupan masyarakat, Xi mengungkapkan harapannya bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki spesialisasi dan inovatif itu dapat fokus pada bisnis utama mereka dan berupaya mengembangkan spesialisasi mereka, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar untuk menstabilkan rantai industri dan pasokan serta menggenjot pembangunan sosial dan ekonomi.Pemerintah di semua tingkatan harus menciptakan lingkungan yang memadai dan meningkatkan dukungan bagi UKM, mengonsolidasikan kepercayaan perusahaan dalam pembangunan, mendorong perusahaan untuk menjadi inovatif, dan memperkuat perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI), imbuh Xi.Surat Xi tersebut dibacakan oleh Liu He, Wakil Perdana Menteri China sekaligus anggota Biro Politik Komite Sentral CPC, yang menghadiri upacara pembukaan konferensi itu via tautan video.

