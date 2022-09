Angka kematian di penjara AS meningkat akibat kelalaian staf

New York (ANTARA) - Kematian di penjara naik 11 persen sejak tahun 2000 ketika Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) mulai menghitung angka kematian ini, demikian menurut laporan National Public Radio (NPR) pada Kamis (8/9).Bunuh diri menjadi penyebab utama kematian di penjara, dan overdosis obat fatal menjadi penyebab kematian yang paling cepat berkembang, menurut laporan itu.Jutaan orang masuk penjara di AS setiap tahun. "Mereka menjadi pintu bagi para tahanan yang memiliki masalah kesehatan mental atau gangguan penyalahgunaan zat," lapor NPR."Mahkamah Agung AS telah memutuskan bahwa narapidana berhak mendapatkan perawatan medis yang menyelamatkan jiwa, tetapi hal itu tidak sepenuhnya dijamin," katanya."(Staf) merasa perlu bahwa tugas mereka adalah untuk melanggengkan hukuman... alih-alih melihatnya sebagai tempat Anda berada di sana untuk membantu orang ini menjadi lebih baik," kata Maggie Luna, yang menghabiskan waktu keluar masuk penjara di Texas.

