Museum Zhengzhou pamerkan temuan arkeologi

Zhengzhou (ANTARA) - Sebuah pameran bertajuk “Bintang Paling Terang di Langit: Pameran 100 Penemuan Arkeologi Terbaik China dalam Seabad Terakhir” (Brightest Stars Over the Sky: Exhibition of Top 100 Archaeological Discoveries of China in the Past Centennium) dibuka untuk umum di Museum Zhengzhou belum lama ini.Pameran tersebut berhasil menarik banyak pengunjung ke museum tersebut selama liburan Festival Pertengahan Musim Gugur.Jika digabungkan dengan sebuah pameran lain bertema "Koleksi Peradaban" (Treasury of Civilization), kedua pameran tersebut menampilkan total 889 buah atau rangkaian benda peninggalan budaya berkualitas tinggi dari 79 institusi arkeologi. Beberapa benda peninggalan tersebut dipamerkan untuk pertama kalinya di hadapan publik setelah penemuan arkeologi.Diproduksi oleh by Xinhua Global Service

Penerjemah: Xinhua

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2022