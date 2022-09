Iran akan bebaskan kru kapal tanker Yunani

Athena (ANTARA) - Iran setuju untuk membebaskan para kru dari dua kapal tanker Yunani yang disita di Teluk pada Mei sebagai aksi balasan atas penyitaan minyak dari tanker berbendera Iran di Yunani oleh Amerika Serikat, demikian serikat pelaut kapal komersial Yunani.Kasus penyitaan kapal tanker membuat hubungan Athena dan Teheran renggang selagi kondisi hubungan antara Iran dan AS memanas.Kapal tanker berbendera Iran, Lana, yang sebelumnya Pegas, disita Yunani pada April dan masih ditahan selama berbulan-bulan. AS menyita sebagian kargo minyak mereka karena sanksi.Lana, yang mengalami kerusakan mesin, resmi dibebaskan pada Juli. Sejak bersandar di Piraeus, pihaknya telah mengambil kembali kargo minyak yang disita AS dan diperkirakan akan kembali berlayar ke Iran.Iran setuju agar para kru dua kapal tersebut dipulangkan, sehingga memungkinkan mereka kembali ke negara asal segera, menurut pernyataan serikat di laman miliknya, Minggu.Belum diketahui pasti kapan dua kapal tanker Yunani, yang masih berada di Teluk Timur Tengah, akan dibebaskan, kata serikat.Sumber: Reuters

