Venezuela catat produksi minyak yang lebih tinggi pada Agustus 2022

Caracas (ANTARA) - Produksi minyak Venezuela naik pada Agustus 2022 sebesar antara 6.000 hingga 94.000 barel per hari (bph), kata Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (Organization of the Petroleum Exporting Countries/OPEC) dalam laporan bulanan yang dirilis pada Selasa (13/9).Venezuela memproduksi 723.000 bph selama sebulan, 94.000 bph lebih banyak dari yang dilaporkan negara itu pada Juli, menurut sumber langsung OPEC.Sumber-sumber sekunder mencatat produksi Venezuela pada Agustus di angka 678.000 barel minyak mentah per hari, atau 6.000 lebih banyak dibanding produksi pada Juli, yaitu 672.000 bph.Dalam kasus mana pun, OPEC menyebutkan bahwa tahun ini produksi minyak negara Amerika Selatan itu jauh melampaui rata-rata yang dilaporkan pada 2021.Masih menurut sumber sekunder, tahun lalu Venezuela mencatat rata-rata produksi sebanyak 555.000 bph, sementara OPEC mencatat produksi di angka 636.000 barel per hari.Namun, produksi minyak Venezuela tetap berada di bawah level yang tercatat pada kuartal pertama tahun ini.Minyak secara tradisional merupakan sumber utama pendapatan luar negeri Venezuela, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ekspor mengalami penurunan signifikan, sebuah fakta yang menurut pemerintah disebabkan oleh sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat.

