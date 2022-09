Forum bisnis INA-LAC 2022 diharapkan dapat dorong pertumbuhan ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Forum Bisnis Indonesia, Amerika Latin, dan Karibia (INA-LAC) yang akan kembali digelar oleh Kementerian Luar Negeri RI pada Oktober mendatang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi bagi semua negara yang terlibat.“Kami tengah mempersiapkan untuk memastikan inisiatif ini berhasil. Tidak hanya menjadi sebuah kegiatan yang sukses, tapi juga akan memberikan dampak yang baik dan nyata bagi rakyat kita,” kata Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI Umar Hadi dalam pengarahan pers yang digelar di Jakarta, Jumat.Umar Hadi, yang baru saja dilantik sebagai Dirjen Amerop sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Republik Korea, mengatakan bahwa pihaknya juga ingin menjadikan forum INA-LAC sebagai kegiatan rutin.“Sebab, saya yakin para Duta Besar dan semua pihak ingin melakukannya juga serta ingin mendukung. Sebagai orang baru dalam keketuaan ini, saya mengharapkan untuk mengenal kalian semua dan bekerja sama lebih dekat,” ujarnya.Adapun forum bisnis INA-LAC 2022 akan diselenggarakan pada 17-18 Oktober di JHL Solitaire Gading Serpong, dengan mengusung tema Indonesia-Latin America and the Caribbean: Transforming into a New Era.Gelaran tersebut bertujuan untuk menyediakan wadah bagi para pelaku bisnis dan pejabat negara tingkat tinggi serta pemangku kepentingan lainnya di sektor perdagangan dan investasi untuk saling berinteraksi dan menjajaki strategi menuju kerja sama ekonomi yang konkret.Adapun INA-LAC 2022 akan diisi dengan berbagai kegiatan, termasuk sesi diskusi panel dan business matching, serta business pitching.Forum itu juga diharapkan dapat membangun semangat kolaborasi dan saling percaya yang lebih kuat antara para pelaku bisnis di kedua kawasan, melalui saling berbagi informasi, ide, dan pengalaman serta untuk membuka kesempatan kerja sama bisnis.Menurut Staf Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya, yang turut hadir dalam pengarahan pers, Forum INA-LAC akan diselenggarakan bersamaan dengan digelarnya Trade Expo Indonesia di kawasan Gading Serpong."Sehingga diharapkan para peserta yang hadir secara fisik akan dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengunjungi acara tersebut," kata dia.

