Jepang pertimbangkan larangan masuk hotel pada tamu tak bermasker

Tokyo (ANTARA) - Otoritas Jepang sedang mempertimbangkan larangan kepada tamu yang tidak mengenakan masker untuk memasuki hotel, demikian Fuji News Network melaporkan, Rabu.Pemerintah negara itu akan mengajukan rancangan peraturan pada sidang parlemen luar biasa bulan depan yang akan merevisi peraturan terkait hotel dan penginapan.Langkah itu diambil ketika Jepang terus melonggarkan pembatasan COVID-19 di perbatasan, membebaskan persyaratan visa bagi turis tertentu dan mencabut batas maksimal jumlah pengunjung per hari.Partai Demokratik Liberal dijadwalkan akan memperdebatkan kelonggaran aturan perbatasan pada Kamis.Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, yang pada Selasa terbang ke AS untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, kemungkinan akan mengumumkan kelonggaran perbatasan dalam pidatonya di Bursa Efek New York, harian Yomiuri melaporkan.Saat ini, Jepang tidak mewajibkan pemakaian masker tetapi sangat menganjurkan penggunaanya di ruang-ruang tertutup dan angkutan umum.Sumber: Reuters

Penerjemah: Anton Santoso

Editor: Atman Ahdiat

