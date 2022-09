Kepala sekolah perfilman di Beijing ditangkap polisi

Baca juga: Guru SD di China dihukum mati setelah perkosa sembilan murid

Beijing (ANTARA) - Kepala Beijing Film Academy (BFA) ditangkap polisi atas tuduhan pemerkosaan terhadap siswinya yang di bawah umur.Seorang pria berusia 40 tahun bermarga Du yang bekerja di sekolah perfilman dan seni peran ditahan setelah polisi melakukan investigasi atas tuduhan warganet tentang dugaan perilaku kriminal, demikian Kepolisian Beijing, China, Kamis (22/9).Tuduhan itu disampaikan seorang pemengaruh internet bernama Shi Ziyi yang tercatat sebagai mantan pelajar di BFA.Di akun Weibo miliknya, Shi pada Senin (19/9) mengunggah pernyataan bahwa Du Yingzhe yang menjabat Kepala BFA telah memperdaya para pelajar perempuan di bawah umur agar melakukan hubungan seksual dengannya sejak 2007.Sebagai mantan siswi BFA yang memberikan pelatihan sebelum diterima di perguruan tinggi seni, Shi mengaku telah mengalami perundungan oleh Du.Bahkan menurut dia, salah seorang korban ada yang hamil saat berusia 17 tahun sehingga terpaksa berhenti sekolah.Tuduhan Shi muncul setelah kasus pelecehan seksual yang melibatkan Zhao Weixuan, mantan siswa Du yang saat ini mengambil jurusan penyutradaraan film di BFA, diduga telah membujuk lebih dari 30 siswa sekolah menengah untuk memfilmkan diri mereka dalam keadaan setengah telanjang.Polisi Beijing pada Rabu (21/9) mengatakan bahwa Zhao telah ditahan karena kejahatan tersebut.Pihak BFA juga telah mengonfirmasi penahanan Zhao dan akan menindaklanjuti kasusnya.Du yang meraih gelar sarjana dan master dari BFA merupakan penulis naskah film kartun populer China, The Adventure of Little Cap.Dalam dua tahun terakhir dunia hiburan di China sedang menghadapi berbagai kasus hukum, mulai penghindaran pajak hingga terlibat prostitusi.Aktor sekaligus penyanyi Li Yifeng ditangkap polisi di Beijing pada Senin (12/9) atas tuduhan terlibat prostitusi.

Pewarta: M. Irfan Ilmie

Editor: Mulyo Sunyoto

