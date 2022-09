Menlu Wang Yi: China junjung tinggi tujuan dan prinsip Piagam PBB

New York (ANTARA) - China menjunjung tinggi tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan peran inti yang dimainkan oleh PBB dalam urusan internasional, kata Anggota Dewan Negara sekaligus Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi.Dalam pertemuannya dengan Presiden Sidang Majelis Umum PBB (United Nations General Assembly/UNGA) ke-77 Csaba Korosi, akhir pekan lalu, Wang mengatakan bahwa PBB merupakan mekanisme inti sekaligus platform terpenting untuk melindungi multilateralisme, seraya menambahkan bahwa China adalah negara pertama yang menandatangani Piagam PBB dan selalu mendukung praktik multilateralisme sejati."Kami dengan tegas mendukung peran penting UNGA dalam mengatasi sejumlah tantangan global, serta pekerjaan presiden UNGA," kata Wang.Seraya menyatakan bahwa dunia saat ini tidak dalam kondisi damai, Wang menuturkan bahwa Presiden China Xi Jinping mengajukan Inisiatif Keamanan Global, dan menganjurkan sebuah konsep keamanan bersama yang komprehensif, kooperatif, dan berkelanjutan, yang menawarkan solusi China untuk mengimbangi defisit perdamaian dan mengatasi dilema keamanan.China juga mengajukan Inisiatif Pembangunan Global (Global Development Initiative/GDI), yang mewakili kontribusi negara tersebut untuk fokus pada isu-isu pembangunan dan mempercepat realisasi Agenda 2030 PBB untuk Pembangunan Berkelanjutan, dan menerima respons positif dan dukungan dari masyarakat internasional, urai Wang.Pihak China siap memperkuat sinergi dengan PBB, mengerahkan lebih banyak sumber daya, dan membentuk kekuatan gabungan yang lebih besar, imbuh Wang.Sementara itu, Korosi mengatakan bahwa China adalah pendukung kuat multilateralisme sekaligus mitra penting bagi PBB, dan memainkan peran utama dalam urusan UNGA.Dia menyatakan apresiasinya bahwa China memberikan dukungan yang konsisten kepada presiden UNGA dalam menjalankan tugasnya, dan akan terus meningkatkan kerja sama dengan China guna bersama-sama mengatasi tantangan global.Seraya menyatakan bahwa sejumlah inisiatif penting yang diusulkan oleh Xi memberikan visi dan solusi bagi pembangunan konsensus yang lebih besar dan langkah-langkah efektif untuk mengatasi tantangan saat ini, Korosi berharap dapat memperkuat koordinasi dengan China dalam menangani perubahan iklim dan perlindungan sumber daya air, serta mengimplementasikan agenda pembangunan yang berkelanjutan.Wang mengatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan merupakan tujuan bersama umat manusia.Wang juga menyampaikan bahwa beberapa hari yang lalu, China telah menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri Kelompok Sahabat (Group of Friends) GDI, dan mengumumkan bahwa kelompok itu akan mengambil tujuh langkah lagi untuk mengimplementasikan GDI.China juga memberikan produk data pembangunan berkelanjutan global kepada PBB, kata Wang, seraya mengatakan bahwa pihak China siap menjaga komunikasi dengan Kantor Kepresidenan UNGA terkait pembangunan ramah lingkungan dan perlindungan sumber daya air global, serta mendukung kesuksesan penyelenggaraan sesi ke-27 Konferensi Para Pihak (COP27) dalam Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC).

Pewarta: Xinhua

Editor: Teguh Handoko

COPYRIGHT © ANTARA 2022