AS setujui rencana terkait stasiun pengisian daya EV sejauh 120.000km

Houston (ANTARA) - Departemen Transportasi Amerika Serikat (AS) pada Selasa (27/9) menyetujui rencana terkait stasiun pengisian daya kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang mencakup jalan raya sepanjang 75.000 mil atau sekitar 120.700 km di seluruh wilayah negara tersebut."Kami menyetujui rencana untuk seluruh 50 negara bagian, Puerto Riko, dan Distrik Columbia guna memastikan warga AS di setiap wilayah di negara ini, mulai dari kota-kota terbesar hingga komunitas pedesaan paling terpencil, dapat merasakan manfaat dan hematnya kendaraan listrik," kata Menteri Transportasi AS Pete Buttigieg.Rencana Distribusi Infrastruktur EV Texas, yang merupakan bagian dari Program Formula Infrastruktur EV Nasional yang didanai di bawah Undang-Undang Infrastruktur Bipartisan, telah disetujui lebih cepat dari jadwal.Menurut rencana Texas, negara bagian itu akan menggunakan dana federal untuk memperluas jaringan pengisian dayanya yang baru berkembang dan terdiri dari 5.798 stasiun pengisian daya umum, dengan prioritas utama menempatkan stasiun pengisian daya bertenaga tinggi di sepanjang Koridor EV yang telah ditetapkan sepanjang 3.615 mil atau sekitar 5.817 km.Gedung Putih mengalokasikan dana senilai sekitar 135 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.155) untuk pengembangan dan pembuatan kendaraan listrik dan menargetkan untuk membangun jaringan nasional dengan 500.000 stasiun pengisian daya EV per 2030, menurut laporan CNBC.AS dilaporkan menjadi pasar EV terbesar ketiga di dunia setelah China dan Eropa.

