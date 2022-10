Transformasi satu dekade China dalam sandang, pangan dan transportasi

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat China telah melewati proses transformasi dalam banyak aspek kehidupan dalam kurun waktu satu dekade terakhir, dimana perubahan itu tidak hanya terjadi pada gaya berbusana saja, tetapi juga di bidang kuliner hingga moda transportasi yang dikembangkan.Dalam hal pilihan busana, sebuah tren baru yang disebut Guochao atau tampilan chic ala China, kini sedang naik daun. Tren ini menampilkan desain modern yang dipadukan dengan elemen-elemen budaya tradisional China.Seorang wanita warga negara Amerika yang fasih berbahasa Mandarin, Jong May Urbonya, mengaku terobsesi dengan Guochao ini.Tidak hanya model berbusana, transformasi juga mewarnai gaya kuliner masyarakat China.Ledakan industri pengiriman makanan telah memungkinkan warga setempat menikmati beragam makanan yang mereka inginkan kapan pun dan di mana pun. Layanan jasa pengiriman makanan itu menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh industri jasa boga, kedai-kedai makanan jalanan hingga restoran modern.Perubahan yang sangat pesat juga terlihat di sektor transportasi negara itu.Pada 2019, kereta api cepat Beijing-Zhangjiakou mulai dioperasikan dengan kecepatan maksimum 350 km per jam. Seratus sepuluh tahun sebelumnya, tepatnya pada 1909, kereta api dengan kecepatan 35 km per jam menjadi kereta api pertama yang dirancang dan dibuat secara independen oleh China.

