CEO BLST IPB raih ARTDO HR Award di Penang

Kuala Lumpur (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) PT Bogor Life Science & Technology (BLST) IPB Naufal Mahfudz meraih penghargaan ARTDO HRD Excellence Award kategori individu di Penang, Malaysia, Senin.Dalam keterangannya pada Senin, Naufal mengatakan pemberian penghargaan tersebut merupakan cerminan dari pencapaian profesionalnya selama lebih dari 25 tahun berkarir dan berkontribusi secara positif sebagai praktisi di bidang sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.Deputy Chief Minister Government of Penang Ramasamy Palanisamy menyerahkan penghargaan tersebut di sela-sela ajang 49th ARTDO International Conference yang berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2022 di George Town, Penang.Selain Naufal, ada tiga institusi dan dua individu lain yang juga mendapatkan penghargaan HRD Excellence Award periode 2020-2022 dari ARTDO International.Mereka adalah China Petroleum Corporation dari Taiwan, Department of Public Administration Tamkang University dari Taiwan, Malaysian Inventions & Design Society, Dzulkifli Abdul Razak dan Aini Ideris dari Malaysia.Para tokoh dan institusi yang mendapatkan penghargaan tersebut diseleksi dengan ketat oleh dewan juri dan panel ahli ARTDO International Organization yang terdiri dari para praktisi kepemimpinan dan akademisi global yang kompeten di bidangnya.Presiden ARTDO International Abdullah Rasheed asal Maladewa mengatakan saat ini sangat tepat untuk para pemimpin masa depan untuk tidak hanya beradaptasi dengan perubahan mendadak, tetapi juga harus sangat fleksibel dan menguasai kecerdasan kepemimpinan untuk menghadapi tantangan era pascapandemi COVID-19.Sebelum berkiprah di BLST, Naufal pernah menjabat Direktur SDM dan Umum di Perum LKBN ANTARA dan BPJamsostek. Dia akan menjadi pembicara pada salah satu sesi dalam konferensi tersebut pada Selasa (4/10) yang membahas "Sumber Daya Manusia Futuristik: Memimpin Generasi Z".Konferensi bertema "Versatile Leadership Meeting Challenges of Change" tersebut dihadiri oleh para tokoh dan praktisi HR berbagai perusahaan di lebih dari 15 negara. Peserta dari Indonesia antara lain dari PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Pertamina Hulu Energi, PT Petrokimia Gresik dan BLST.Konferensi itu rutin dilaksanakan setiap tahun di negara-negara Asia, Afrika dan juga Australia. Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk konferensi berikutnya pada 2023.

