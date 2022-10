AS laporkan 27.000 lebih kasus cacar monyet

Los Angeles (ANTARA) - Lebih dari 27.000 kasus cacar monyet (monkeypox) telah dikonfirmasi di Amerika Serikat hingga Senin (17/10), menurut data terbaru dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) AS.California sejauh ini mencatatkan jumlah kasus terkonfirmasi terbanyak di antara negara bagian AS lainnya dengan 5.278 kasus, diikuti oleh New York dengan 4.039 kasus dan Florida dengan 2.648 kasus, menurut data CDC.Jumlah kasus cacar monyet terus menurun di AS. Per 12 Oktober, negara itu mencatat rata-rata per tujuh hari sebanyak 63 kasus, turun dari rekor tertinggi 583 kasus harian yang tercatat pada 1 Agustus tahun ini.Infeksi cacar monyet jarang berakibat fatal. Sebagian besar kasus sembuh dalam dua hingga empat pekan.Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penyakit tersebut memiliki tingkat kematian sekitar tiga hingga enam persen.Namun demikian, individu dengan gangguan kekebalan tubuh lebih berpotensi mengalami sakit parah saat terinfeksi, menurut CDC.

Pewarta: Xinhua

Editor: Tia Mutiasari

COPYRIGHT © ANTARA 2022