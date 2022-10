Perusahaan Indonesia-Albania buat kesepakatan 35 juta dolar di INACEE

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan Modena Indonesia dan XH&M Albania membuat kesepakatan bisnis senilai 35 juta dolar AS (sekitar Rp545,07 miliar) dalam forum bisnis Indonesia-Central and Eastern Europe (INACEE) 2022.Kesepakatan bisnis yang mencakup kerja sama dan investasi antara perusahaan Indonesia dan Albania itu difasilitasi oleh Duta Besar RI untuk Bulgaria merangkap Makedonia Utara dan Albania Iwan Bogananta, menurut keterangan KBRI Sofia yang diterima pada Kamis.Iwan menyampaikan bahwa fasilitasi kesepakatan perdagangan dan investasi dalam bentuk penandatanganan kesepakatan antara Modena Indonesia dan Xh&M itu merupakan pengembangan pada sektor energi terbarukan, khususnya sektor panel surya, dan distribusi peralatan rumah tangga di Albania.Menurut Iwan, kesepakatan tersebut bertujuan untuk membuka kesempatan dan mengembangkan pasar non tradisional di kawasan Eropa Timur, Tenggara, dan Balkan bagi produk panel surya dari Indonesia."Dengan ditandatangani perjanjian kerja sama ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia, peningkatan hubungan bilateral dan sesuai dengan sektor prioritas Indonesia dalam Kepresidenan G20 Indonesia, yaitu mendorong transisi energi baru dan berkelanjutan," ujar Iwan.Pernyataan itu disampaikan Iwan dalam acara INA CEE pada sesi penandatanganan kesepakatan kerja sama antara Indonesia dengan negara Eropa timur, Tenggara, dan Balkan.Pada kesempatan itu, Direktur Pengembangan dan Strategi Global Modena Erwin Vernatha mengucapkan apresiasi kepada Iwan dan tim KBRI Sofia yang telah memfasilitasi ekspansi produk Indonesia di Albania melalui penandatanganan kesepakatan tersebut."Ke depan kami berharap kerja sama atas hasil fasilitasi Bapak Dubes Iwan dan tim ini dapat turut berkontribusi terhadap hubungan baik kedua negara dan peran Indonesia di kawasan," kata Erwin.Forum Bisnis INACEE adalah forum peningkatan kerja sama Indonesia dengan negara-negara di kawasan Eropa Timur, Tenggara dan Balkan.Misi dari forum tersebut adalah mendorong peningkatan kerja sama ekonomi dengan memperkuat perdagangan yang saling menguntungkan.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2022