Biden khawatirkan bantuan ke Ukraina jika Republik menangkan Kongres

Angkatan Udara AS persiapkan pengiriman senjata ke Ukraina

Pittsburgh (ANTARA) - Presiden Joe Biden, Kamis (20/10), mengungkapkan kekhawatirannya terhadap prospek bantuan Amerika Serikat (AS) untuk Ukraina jika Partai Republik memenangkan kendali satu atau kedua majelis Kongres AS pada pemilihan 8 November."Saya khawatir," kata Biden kepada wartawan saat mampir di sebuah toko roti lapis di Pittsburgh, ketika ditanya tentang dampak terhadap bantuan Ukraina jika Partai Republik menang.Biden berada di Pittsburgh dalam rangka berkampanye untuk kandidat Demokrat John Fetterman, yang persaingannya dengan kandidat Republik Mehmet Oz akan membantu menentukan apakah Demokrat dapat mempertahankan kendali Senat.Dalam beberapa hari terakhir, pemimpin Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kevin McCarthy, mengatakan dia "tidak akan bersedia memberikan bantuan" untuk Ukraina jika Partai Republik mengambil kendali DPR dari Demokrat pada pemilu paruh waktu.Partai Republik terpecah antara kubu yang menyoroti pentingnya mengendalikan Rusia dan lainnya yang memilih kebijakan luar negeri yang lebih berbeda.AS telah menyuplai bantuan keamanan lebih dari 17,5 miliar dolar AS (sekitar Rp272,4 triliun) untuk Ukraina sejak Rusia melakukan invasi pada 24 Februari.Sumber: Reuters

Penerjemah: Katriana

Editor: Tia Mutiasari

COPYRIGHT © ANTARA 2022