Dubes: Japan Foundation Award pengakuan upaya kawal kebebasan ekspresi

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang Heri Akhmadi mengapresiasi penganugerahan penghargaan The Japan Foundation Award 2022 kepada budayawan dan jurnalis senior Goenawan Mohamad dan menilainya sebagai pengakuan konkret atas upaya mengawal kebebasan berekspresi."Pilihan tepat bagi The Japan Foundation memberi penghargaan kepada Goenawan Mohamad," katanya saat bertemu Goenawan Mohamad di Tokyo, Kamis, sebagaimana rilis pers KBRI Tokyo yang diterima di Jakarta, Jumat.Heri mengatakan bahwa tulisan dan pidato intelektual Goenawan konsisten dalam mengusung nilai-nilai demokrasi, kebebasan berekspresi dan kemanusiaan yang inspiratif.Kekritisan dan kejujuran Goenawan dalam setiap tulisan juga, katanya, menjadi pengawal setia perjalanan sejarah Indonesia.“Tidak hanya tulisan, kontribusi Goenawan Mohamad dalam karya seni rupa menjadi cermin bersama bangsa ini dalam setiap langkah. KBRI Tokyo senantiasa mendukung dan mempromosikan warga Indonesia yang inspiratif,” tambah Heri.Sementara itu, Goenawan Mohamad mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan Heri Akhmadi atas penghargaan dari The Japan Foundation.“Terima kasih bapak Dubes yang menyempatkan bertemu saya. Perbincangan yang hangat sambil sarapan pagi. Saya tidak menyangka beliau juga suka lukisan dan print art,” kata Goenawan didampingi CEO Tempo Media Arif Zulkifli.Penganugerahan The Japan Foundation Award 2022 di hari jadi The Japan Foundation ke-50 dihadiri oleh Pangeran Akishino dan istri serta Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi.Penerima penghargaan The Japan Foundation Award selain Goenawan Mohamad adalah Robert Lepage, aktor, penulis naskah drama, sutradara teater dan film asal Kanada.Penghargaan juga diberikan kepada Asosiasi Korea - Jepang, sebuah lembaga asal Korea Selatan.

