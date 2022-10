Puting beliung Roslyn menjadi badai dekat resor wisata Meksiko

Mexico City (ANTARA) - Angin puting beliung Roslyn diperkirakan akan menguat menjadi badai pada Jumat saat bergerak menuju resor wisata di pantai Pasifik Meksiko, kata Pusat Badai Nasional AS (NHC).Roslyn diperkirakan akan menjadi badai ketika mendarat pada Sabtu malam atau Minggu pagi, kata NHC dalam laporan terbarunya.Badai itu, sekarang berada di sekitar 290 km selatan wilayah barat daya kota pelabuhan Meksiko Manzanillo, diperkirakan akan mengarah ke pantai sebelum berbelok ke dalam dekat kota resor populer Puerto Vallarta, menurut peta NHC.Badai yang bergerak lambat itu merupakan angin yang berkecepatan maksimum mendekati angka 110 km per jam dengan hembusan lebih tinggi, kata NHC.Badai kategori 1 memiliki kecepatan angin setidaknya 119 km per jam. NHC saat ini memperkirakan bahwa Roslyn akan berkecepatan 169 km per jam saat mendekati Puerto Vallarta, menjadikannya Kategori 2 sebelum menghilang ke daratan.NHC memperingatkan bahwa persiapan untuk melindungi kehidupan dan harta benda harus segera dituntaskan.Persiapan itu meliputi daerah di bawah pengawasan badai, dari kota pantai Punta Perula di negara bagian Jalisco hingga San Blas di Nayarit.Di negara bagian Jalisco, pemerintah setempat mengatakan kepada orang-orang untuk menghindari pantai dan melarang wisata gunung semua medan selama akhir pekan untuk menghindari kemungkinan tanah longsor.NHC juga memperkirakan Roslyn akan menyebabkan gelombang badai yang berbahaya, menghasilkan "banjir pantai yang signifikan" di dekat dan di sebelah timur tempat badai itu mendarat.Badai itu juga menimbulkan "gelombang besar yang merusak."Badai itu diperkirakan akan menurunkan hujan di seluruh barat daya Meksiko, dengan beberapa bagian negara bagian Colima, Jalisco, Nayarit dan Sinaloa mengalami hujan mencapai empat hingga enam inci dan beberapa daerah mengalami hujan hingga delapan inci.Sumber:Reuters

