KBRI Canberra beri penghargaan kepada akademisi UNSW

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Canberra memberikan penghargaan kepada Lektor Kepala UNSW Minako Sakai, PhD atas kontribusinya dalam mempromosikan studi Indonesia dan bahasa Indonesia di Australia."Kami sangat menghargai mereka yang telah secara konsisten mempromosikan bahasa Indonesia dan studi-studi tentang Indonesia di kampus-kampus Australia," kata Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu Siswo Pramono melalui rilis pers yang diterima di Jakarta, Rabu.Siswo mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi KBRI kepada Minako atas konsistensinya mengajarkan bahasa Indonesia dan melakukan penelitian-penelitian yang bermanfaat mengenai Indonesia.Selain Minako, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah akademisi lainnya.Minako Sakai merupakan dosen dan peneliti di UNSW Canberra yang banyak melakukan penelitian dan publikasi mengenai pemberdayaan perempuan dan ekonomi di Indonesia.Beberapa publikasi Minako antara lain "To Be or Not to Be a Muslim Mompreneur in Indonesia", "Exemplifying Muslim Mompreneurs in Indonesia", dan "Education, Digital Enterprise and Islam in the Indonesian Modern Embedded Economy".Minako mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara tetangga terdekat Australia dan oleh karena itu, penting bagi mahasiswa Australia untuk belajar tentang budaya dan bahasa Indonesia."Indonesia memiliki masa depan ekonomi yang sangat cerah dengan ragam kebudayaan yang kaya. Masyarakat Australia akan mendapat manfaat yang besar jika dapat memahami bagaimana berinteraksi dengan masyarakat Indonesia. Dan dalam hal ini, belajar bahasa Indonesia adalah fondasi untuk bisa saling memahami satu sama lain," katanya.Pemberian penghargaan dilakukan dalam acara "Indonesia Day UNSW" dalam agenda "Ambassador Goes to Campus".Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra Mukhamad Najib mengatakan kegiatan itu merupakan program untuk menyapa kampus dan menguatkan hubungan di antara kampus-kampus di Australia dan Indonesia."Beberapa waktu lalu UNSW Canberra mengundang kami dalam acara Indonesia Day. Kebetulan kami juga memiliki program untuk keliling kampus. Jadi kami selaraskan dengan agenda Ambassador Goes to Campus sekaligus memberikan penghargaan atas kontribusi Ibu Minako terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dan kajian Indonesia di Australia," katanya.

Pewarta: Katriana

Editor: Anton Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2022