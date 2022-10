Dukung ekspor Indonesia, KJRI Istanbul terima penghargaan Kemendag

Jakarta (ANTARA) - Konsulat Jenderal RI di Istanbul, Turki, menerima penghargaan Primaduta 2022 untuk kategori Perwakilan Pendukung Ekspor Indonesia dari Kementerian Perdagangan.Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kepada Konsul Jenderal RI di Istanbul Imam Asari dalam pembukaan(TEI) ke-37 di ICE BSD, Tangerang, Banten, pada 19 Oktober 2022.Dalam keterangan tertulis dari KJRI, Imam mengatakan bahwa pihaknya akan terus aktif mengimplementasikan komitmen promosi ekspor Indonesia melalui kerja sama nyata dengan seluruh pemangku kepentingan terkait di Turki.Upaya promosi ekspor yang dilakukan KJRI menunjukkan hasil dengan peningkatan perdagangan bilateral Indonesia-Turki.Pada 2021, nilai perdagangan Indonesia-Turki mencapai 2,01 miliar dolar AS (sekitar Rp31,2 triliun) dari 1,32 miliar dolar AS (sekitar Rp20,5 triliun) atau meningkat sebesar 52,27 persen.Kawasan Marmara menyumbang sekitar 78,7 persen dari total nilai perdagangan kedua negara.Nilai ekspor Indonesia ke Turki juga menunjukkan kenaikan signifikan 53,3 persen dari 1,05 miliar dolar AS (sekira Rp16,3 triliun) pada 2020 menjadi 1,61 miliar dolar AS (sekitar Rp25 triliun) pada 2021.KJRI Istanbul aktif mempromosikan produk ekspor Indonesia dengan mengadakan, mengikuti, dan mendukung sejumlah pameran dagang dan kegiatan promosi ekonomi di wilayah kerja, tulis keterangan dari KJRI.“Upaya pelibatan dan pemberdayaan diaspora dalam peningkatan kerja sama ekonomi dan promosi ekspor produk Indonesia di wilayah kerja juga turut berpengaruh pada peningkatan kewirausahaan atau kepemilikan usaha diaspora dan pebisnis Indonesia di Istanbul dan sekitarnya,” kata KJRI.Diplomasi ekonomi yang digiatkan KJRI Istanbul antara lain menghasilkan penyelenggaraan Festival Pasar Senggol Turki di Halic Congress Center, Istanbul, pada Juni lalu serta pembentukan Komunitas Ekonomi Diaspora Indonesia (KEDI) di kawasan Marmara.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani

Editor: Anton Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2022