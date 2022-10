KJRI Houston dikunjungi anggota World Affairs Council

Jakarta (ANTARA) - Konsulat Jenderal RI di Houston menerima kunjungan 21 anggota World Affairs Council (WAC) of Greater Houston, sebuah organisasi nasional yang memiliki cabang di lebih dari 95 kota di Amerika Serikat.Organisasi tersebut berencana mengunjungi Indonesia pada Juli 2023.Kunjungan delegasi WAC of Greater Houston pada Rabu (26/10) itu bertujuan untuk mendapatkan informasi umum mengenai Indonesia, menurut keterangan tertulis KJRI Houston pada Sabtu.Dalam pertemuan tersebut, Konsul Jenderal RI Andre Omer Siregar menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan politik di Indonesia.Dengan ekonomi yang diprediksi tumbuh sebesar 7 triliun dolar AS (sekitar Rp108.901 triliun) pada 2045, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar keempat dunia bersama dengan AS, kata KJRI.“Konjen Andre berharap pertumbuhan tersebut akan lebih meningkat melalui kerja sama dengan AS, terutama di kawasan Indo-Pasifik … tidak hanya bagi perusahaan di Indonesia dan AS, tetapi juga di bidang pariwisata,” kata KJRI.Karena itu, KJRI Houston mengatakan pihaknya sangat mendukung dan mendorong wisatawan dari AS dan negara sahabat lainnya untuk berkunjung ke Indonesia.Rencana kunjungan WAC of Greater Houston ke Indonesia itu diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia, setelah beberapa tahun pariwisata terpuruk akibat pandemi COVID-19.Sebelum pemaparan tentang perkembangan Indonesia, para anggota WAC yang berasal dari berbagai negara seperti Spanyol, Hongaria, Polandia, dan AS itu dibawa berkeliling galeri KJRI Houston yang merupakan museum mini Indonesia di Houston.Galeri tersebut menyajikan informasi dan memamerkan benda-benda seni budaya dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga para anggota WAC dapat melihat langsung kekayaan budaya Nusantara.WAC didirikan di AS pada akhir Perang Dunia I sebagai akibat dari semakin meningkatnya peran AS di panggung internasional.WAC of Greater Houston yang aktif sejak 1969, saat ini merupakan salah satu forum publik terbesar di wilayah selatan AS.Salah satu program yang dilaksanakan organisasi itu adalah melakukan kunjungan ke berbagai negara di Eropa, Afrika, dan Asia dengan tujuan agar anggota WAC yang berasal dari berbagai negara dapat lebih mengenal adat, budaya, dan keindahan alam setiap negara yang dikunjungi sehingga diharapkan dapat mendorong perdamaian dunia.

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani

Editor: Anton Santoso

