Donald Trump gugat jaksa agung New York

Jakarta (ANTARA) - Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengajukan gugatan pada Rabu (2/11) malam yang menuduh Jaksa Agung New York Letitia James memicu "perang intimidasi dan pelecehan."Gugatan itu menuduh James melanggar hukum Florida dan New York selama penyelidikannya terhadap aktivitas bisnis Trump. Trump mengklaim penyelidikan yang dilakukan James bermotif politik.James menggugat Trump dan beberapa anggota keluarganya pada September lalu, mengklaim bahwa ada penipuan dalam bisnis real estate keluarga Trump.James menuduh Trump memanipulasi nilai sejumlah aset, termasuk rumah dan lapangan golf mantan presiden tersebut, menjadi lebih tinggi dalam upaya untuk mendapatkan beberapa keuntungan pajak.

