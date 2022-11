KBRI promosikan "Bali and Beyond" dalam pameran wisata di Namibia

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar RI di Windhoek berpartisipasi dalam ajang pameran wisata Namibia Tourism Expo (NTE) pada 3-5 November dan mempromosikan pariwisata Indonesia dengan mengusung tema "Bali and Beyond"."Acara NTE adalah agenda tahunan promosi wisata yang selalu diikuti oleh KBRI Windhoek karena acara ini diikuti oleh pelaku wisata terkemuka baik di Namibia maupun dari negara tetangga, seperti Afrika Selatan, Bostwana, dan Zimbabwe," kata Koordinator Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya KBRI Windhoek Ari Hadiman.Menurut Ari, skala pameran NTE yang besar dan diikuti oleh para pelaku industri wisata dari Afrika Selatan, Bostwana, dan Zimbabwe, merupakan peluang baik untuk mempromosikan wisata Indonesia ke Namibia, sehingga kegiatan itu selalu diikuti oleh KBRI Windhoek.Sesuai dengan tema Bali and Beyond, stan pameran KBRI Windhoek menampilkan foto dan video obyek wisata Bali dan sejumlah tujuan wisata unggulan Indonesia lainnya, seperti, Bromo, Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, hingga Kepulauan Morotai.KBRI juga memutar video yang menampilkan promosi kuliner khas Indonesia.Tidak hanya itu, KBRI pun memajang salah satu alat musik gamelan, yaitu gender, yang dimainkan ketika para pengunjung mendatangi stan Indonesia di pameran NTE 2022.Stan Indonesia pada pameran itu dikunjungi oleh Wakil Menteri Lingkungan, Kehutanan, dan Pariwisata Namibia Heather Sibungo.Duta Besar RI untuk Namibia Wisnu Edi Pratignyo menyambut kunjungan tersebut dan menyerahkan bingkisan tanda mata khas Indonesia dan brosur pariwisata Indonesia.Guna membuka pasar Namibia sebagai sumber baru wisatawan asing ke Indonesia, KBRI Windhoek dalam ajang pameran itu membagikan materi informasi paket wisata yang disampaikan oleh 4 agen perjalanan Indonesia kepada para pelaku wisata Namibia yang mengikuti pameran NTE.Selain itu, biro travel ternama di Namibia yaitu Rennies Travel dan Trip Travel juga menyebarkan paket wisata ke Bali kepada pengunjung NTE.KBRI Windhoek juga menyebarkan informasi mengenai peraturan terbaru visa kunjungan ke Indonesia bagi warga negara Namibia.Dalam gelaran NTE 2022 itu, stan Indonesia berhasil meraih penghargaan Silver Award dari panitia NTE.Pihak penyelenggara NTE, Namibia Media Holding (NMH), menyampaikan apresiasi atas partisipasi Indonesia secara konsisten setiap tahun pada ajang NTE di Windhoek.NTE merupakan ajang pameran wisata terbesar di Namibia, yang kembali digelar setelah absen selama dua tahun karena pandemi Covid 19.

