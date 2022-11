Pemerintah dan media China terkesan keramahan masyarakat Indonesia

Beijing (ANTARA) - Pemerintah dan media China terkesan dengan keramahtamahan masyarakat Indonesia saat menyambut para tamu negara, terutama Presiden China Xi Jinping, beberapa saat setelah mendarat di Bali, Senin."People in Bali give warm welcome to Presiden Xi (masyarakat di Bali memberikan sambutan hangat kepada Presiden Xi)," demikian laman berita People's Daily.Media berpengaruh di China dalam versi bahasa Inggris tersebut menurunkan tiga foto masyarakat yang berjajar di pinggir jalan menyambut kedatangan Presiden Xi untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G20.Foto pertama, warga Bali berbaur dengan warga Nusa Tenggara Barat yang berdiri di pinggir jalan sambil mengibarkan bendera Indonesia dan China berukuran kecil.Foto kedua, terlihat seorang bocah lelaki berpakaian adat Bali berdiri di samping ibu-ibu yang mengenakan kerudung.Lalu di foto ketiga terdapat ibu-ibu berpakaian tradisional Maluku berdiri di pinggir jalan sambil membawa bendera kedua negara."From the airport to the hotel where Xi and his wife will be staying, locals flocked to the roadside and waved Chinese and Indonesian national flags to express a warm welcome (Dari bandara menuju hotel tempat Xi dan istri akan menginap, penduduk setempat berbondong-bondong ke pinggir jalan dan mengibarkan bendera nasional China dan Indonesia untuk menunjukkan sambutan yang hangat)," demikian siaran pers Kementerian Luar Negeri China (MFA).Tidak hanya media yang berafiliasi dengan pemerintah China, media-media sosial juga menyoroti kehangatan warga Bali tersebut.Platform Baidu atau Twitter ala China dan Kuaishou, pesan video pendek, juga tak mau ketinggalan atas fenomena masyarakat Bali tersebut."Bali dao dang di min zhongjia dao huanying xi jinping zhuxi daofang (Masyarakat lokal menyambut hangat kedatangan Presiden Xi Jinping)," demikian potongan video yang diunggah di Kuaishou dari Chongyang Xinwen."Yu zhu Bali dao G20 feng hui yuan man chenggong (Saya berharap pertemuan G20 Bali berjalan sukses)," kata seorang warganet dari Chongqing mengomentari potongan video tersebut sambil memberikan tanda gambar cinta.Kurang dari dua jam sejak diunggah, video tersebut telah mendapatkan 39 ribu tanda jempol, 54 ribu share, dan 750 komentar.Dari sore sampai malam pun, berbagai saluran televisi di China melaporkan kedatangan Xi Jinping di Bali.Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Xi sejak terpilih kembali sebagai pemimpin tertinggi Partai Komunis China (CPC) untuk periode lima tahun yang ketiganya (2022-2027).Xi Jinping terakhir kali mengunjungi Indonesia pada tahun 2013.Beberapa saat setelah tiba di Bali, Xi menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Indonesia mencatat sejarah sebagai tempat pertama bagi kedua kepala negara ekononomi terbesar di dunia itu melakukan pertemuan tatap muka.

Pewarta: M. Irfan Ilmie

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2022