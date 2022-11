Xi Jinping bertemu Presiden Argentina Alberto Fernandez di Bali

Sementara itu, Fernandez sekali lagi dan secara langsung mengucapkan selamat kepada Xi yang terpilih kembali sebagai Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC)

Jakarta (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Presiden Argentina Alberto Fernandez di Bali pada Selasa (15/11) sore.Xi mengungkapkan bahwa tahun ini adalah tahun yang penting dalam perkembangan hubungan China-Argentina, di mana kedua presiden bersama-sama mendeklarasikan 2022 sebagai Tahun Persahabatan dan Kerja Sama China-Argentina, dan kedua belah pihak dengan hangat merayakan peringatan pembentukan hubungan diplomatik yang ke-50 tahun, serta meningkatkan pertukaran dan kerja sama bilateral di berbagai bidang.China dan Argentina, sebagai negara berkembang dan emerging economy besar, perlu menerapkan perspektif strategis dalam menyusun cetak biru untuk pertumbuhan hubungan dan mengupayakan kemajuan konstan dalam kemitraan strategis komprehensif mereka, kata Xi.China siap untuk berbagi pengalaman tata kelola lebih banyak lagi dengan Argentina, tutur Xi. Kedua negara saling mendukung dalam menempuh jalur pembangunan yang sesuai dengan kondisi nasional mereka, harapan masyarakat, dan kebutuhan zaman. Kedua negara saling mendukung dalam menegakkan kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan.Kedua belah pihak perlu berkolaborasi dalam bidang budaya, media, pendidikan, olahraga, pemuda, dan di tingkat subnasional, mempercepat kerja sama Sabuk dan Jalur Sutra (Belt and Road Initiative/BRI) yang berkualitas tinggi, seraya memperdalam dan memperluas kerja sama di bidang pertanian, energi, infrastruktur, antariksa, dan berbagai bidang lainnya, urai Xi. Dia menambahkan bahwa China siap mengimpor lebih banyak produk berkualitas dari Argentina.Xi menyampaikan bahwa China siap bekerja sama dengan Argentina untuk membangun Forum China-Komunitas Negara-Negara Amerika Latin dan Karibia (Community of Latin American and Caribbean States/CELAC) dan memperdalam hubungan China-Amerika Latin dan Karibia (Latin America and the Caribbean/LAC) untuk era baru yang bercirikan kesetaraan, manfaat bagi kedua pihak, inovasi, keterbukaan, dan manfaat bagi masyarakat.China akan mempertahankan kolaborasi erat dengan Argentina di Kelompok 20 (Group of 20/G20) dan forum multilateral lainnya untuk menegakkan multilateralisme sejati, menerapkan Inisiatif Pembangunan Global dan Inisiatif Keamanan Global, serta bersama-sama membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia, imbuh Xi.Fernandez ingat bahwa pada Februari tahun ini, dalam kunjungannya ke Beijing untuk menghadiri upacara pembukaan Olimpiade Musim Dingin Beijing, dia mengadakan pertemuan yang sukses dan bermanfaat dengan Xi.Argentina memiliki harapan besar untuk semakin memperdalam kemitraan strategis komprehensif dengan China, katanya, seraya menambahkan bahwa Argentina akan selalu menyambut persahabatan dan persaudaraan dengan China serta akan selalu mendukung China dalam menjaga kedaulatan dan integritas teritorial.Argentina siap memajukan kerja sama dengan China di sejumlah bidang seperti perdagangan dan keuangan, mendorong kerja sama BRI, serta membangun komunitas Argentina-China dengan masa depan bersama, kata Fernandez.Argentina, sambungnya, berharap dapat meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan China di bawah BRICS dan kerangka kerja multilateral lainnya, serta akan secara aktif mendukung pengembangan hubungan LAC-China.Sejumlah pejabat China lainnya, antara lain Ding Xuexiang, Wang Yi, dan He Lifeng, turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Pewarta: Xinhua

Editor: Joko Susilo

COPYRIGHT © ANTARA 2022