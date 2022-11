Nancy Pelosi akan mundur dari kursi ketua Partai Demokrat di DPR AS

Washington (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi pada Kamis (17/11) mengumumkan bahwa dirinya akan mundur dari kursi ketua Partai Demokrat di DPR AS."Saya tidak akan mengikuti pemilihan kembali untuk kepemimpinan Demokrat di Kongres berikutnya," tutur Pelosi dalam pidato pada Kamis siang waktu setempat.Pada usia 82 tahun, Pelosi terpilih kembali tahun ini untuk mewakili distrik kongres ke-12 California di DPR di Capitol Hill.Sejumlah saluran media AS memproyeksikan Partai Republik akan mengambil kendali DPR AS setelah pemilihan umum (pemilu) Sela 2022.Pada Selasa (15/11), Partai Republik menominasikan Pemimpin Minoritas Republik Kevin McCarthy untuk menjadi ketua DPR.Belum dapat dipastikan siapa yang akan memimpin Partai Demokrat dalam dua tahun mendatang dengan kepergian Pelosi dari kursi kepemimpinan.Ketua DPR AS adalah pemimpin politik dan parlementer DPR, salah satu dari dua badan legislatif di Kongres AS.Partai Demokrat akan kembali memegang kendali Senat AS di Kongres berikutnya, yang akan melakukan sidang untuk pertama kalinya pada 3 Januari 2023.Kepercayaan publik terhadap Kongres AS mencapai titik terendah sepanjang masa, dengan hanya 7 persen warga Amerika yang mengungkapkan bahwa mereka "sangat" atau "cukup" percaya dengan Kongres, menurut jajak pendapat Gallup yang dirilis pada musim panas ini.

Pewarta: Xinhua

Editor: Mulyo Sunyoto

COPYRIGHT © ANTARA 2022