China akan pangkas harga eceran bensin dan solar

Beijing (ANTARA) - China akan memangkas harga eceran bensin dan solar mulai Selasa (22/11) berdasarkan perubahan harga minyak internasional baru-baru ini, kata badan perencana ekonomi tertinggi negara itu pada Senin (21/11).Harga bensin dan solar masing-masing akan diturunkan sebesar 175 yuan (Rp384.000) per ton dan 165 yuan per ton, menurut Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional China.Di bawah mekanisme penetapan harga China saat ini, jika harga minyak mentah internasional berubah lebih dari 50 yuan per ton dan tetap berada pada level tersebut selama 10 hari kerja, harga produk minyak sulingan, seperti bensin dan solar, di negara tersebut akan disesuaikan.Tiga perusahaan minyak terbesar China, yaitu China National Petroleum Corporation, China Petrochemical Corporation, dan China National Offshore Oil Corporation, diarahkan agar menjaga produksi minyak dan memfasilitasi transportasi untuk memastikan pasokan yang stabil.

Pewarta: Xinhua

Editor: Mulyo Sunyoto

COPYRIGHT © ANTARA 2022