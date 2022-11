AS, Meksiko bahas fasilitasi pemulangan warga Venezuela

Kami ingin melihat bagaimana kami bisa melakukan proses pemulangan dengan aman, tertib dan fungsional,

Reuters (ANTARA) - Amerika Serikat (AS) tengah berunding dengan Meksiko dan negara lain untuk memfasilitasi pemulangan warga negara Venezuela ke negara mereka, kata pejabat AS dalam panggilan telepon dengan wartawan pada Selasa (22/11)."Kami sedang berdiskusi dengan Meksiko dan negara-negara lain untuk melihat apa yang bisa dilakukan dalam hal itu," kata Blas Nunez-Neto, penjabat asisten sekretaris untuk kebijakan perbatasan dan imigrasi.Nunez-Neto menolak untuk menjelaskan ketika ditanya negara lain mana yang sedang terlibat diskusi dengan AS. Kementerian Luar Negeri Meksiko juga belum merespons permintaan untuk memberikan komentar.Diskusi tersebut tampaknya membahas deportasi warga Venezuela ke negara ketiga dan menerbangkan mereka kembali ke Venezuela dari sana, meskipun Nunez-Neto tidak menyebutkan secara spesifik.Penerbangan kembali warga Venezuela dari Meksiko dimulai bulan lalu, kata pejabat Meksiko kepada Reuters.Perundingan dilakukan saat Washington berupaya untuk menghentikan Title 42, sebuah kebijakan era COVID-19 yang memungkinkan pihak berwenang untuk dengan cepat mengirim migran di perbatasan selatan AS kembali ke Meksiko.Nunez-Neto mengatakan bahwa sebagai pengganti Title 42, otoritas akan terus memproses pemulangan para migran berdasarkan Title 8, yang memungkinkan mereka untuk meminta suaka di titik masuk perbatasan.Pejabat itu mengatakan bahwa otoritas belum memutuskan bagaimana warga Venezuela dapat meminta suaka di perbatasan, tetapi mengatakan bahwa mereka yang memasuki AS secara ilegal akan dideportasi."Kami ingin melihat bagaimana kami bisa melakukan proses pemulangan dengan aman, tertib dan fungsional," kata Nunez-Neto."Saat ini kami tidak memiliki hubungan dengan pemerintah Venezuela, tetapi kami memiliki kapasitas untuk melakukan repatriasi ke Venezuela."Pada pertengahan Oktober, AS dan Meksiko mengumumkan rencana di mana Washington akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada hingga 24.000 warga Venezuela yang memasuki AS melalui jalur udara.Namun, rencana tersebut juga mengizinkan otoritas untuk mengusir orang-orang yang menyeberang melalui jalur darat kembali ke Meksiko.Sumber: Reuters

