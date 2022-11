Jakarta (ANTARA) - Tambahan dana bantuan kemanusiaan senilai 40 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp15.737) pada Selasa (29/11) tiba di Kabul, ibu kota Afghanistan, kemudian disimpan di sebuah bank swasta, demikian diungkapkan oleh Da Afghanistan Bank (DAB), bank sentral negara itu, dalam pernyataannya.Sembari mengucapkan terima kasih kepada masyarakat internasional yang telah mengirimkan dana bantuan kemanusiaan, DAB dalam pernyataan yang sama mengimbau dilakukannya pengiriman dana bantuan melalui sistem perbankan.Dalam beberapa pekan terakhir, Kabul juga menerima dana bantuan serupa senilai 40 juta dolar AS, menambah cadangan devisa negara yang dilanda perang itu menjadi lebih dari 1,5 miliar dolar AS dalam setahun terakhir.

Pewarta: Xinhua

Editor: Joko Susilo

COPYRIGHT © ANTARA 2022