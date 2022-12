AS siap dukung Indonesia sebagai ketua ASEAN 2023

Kita memasuki era baru kerja sama dengan diluncurkannya Kemitraan Strategis Komprehensif AS-ASEAN,

Jakarta (ANTARA) - Amerika Serikat menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Indonesia yang memegang keketuaan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada tahun mendatang."Tahun kepresidenan Indonesia di ASEAN dimulai. Kita memasuki era baru kerja sama dengan diluncurkannya Kemitraan Strategis Komprehensif AS-ASEAN," kata Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Sung Y. Kim saat jumpa pers di Kedutaan Besar AS di Jakarta, Rabu.Dubes mengatakan bahwa pemerintah AS sangat bersemangat dan siap mendukung Indonesia di tahun bersejarah lainnya setelah sukses menggelar KTT G20 di Bali pada November lalu.Dubes juga mengucapkan selamat kepada Indonesia atas kepemimpinan globalnya yang cekatan untuk mendorong dialog G20 yang produktif mengenai hal-hal mendesak seperti kerawanan pangan, kesehatan global, serta perubahan iklim dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.Pemerintah Indonesia menerima penyerahan Keketuaan ASEAN dari Kamboja pada awal November.Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan bahwa keketuaan Indonesia di ASEAN tahun depan akan mengusung tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth".Menurutnya, Indonesia juga ingin menjadikan kawasan Asia Tenggara tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, epicentrum of growth. Retno berharap Indonesia dapat menjalankan Keketuaan ASEAN 2023 sebaik Indonesia menjalankan Presidensi G20 tahun 2022.

Pewarta: Asri Mayang Sari

Editor: Mulyo Sunyoto

COPYRIGHT © ANTARA 2022