Los Angeles (ANTARA) - Lebih dari 25.000 orang dirawat di rumah sakit akibat flu di Amerika Serikat (AS) selama sepekan hingga Sabtu (3/12), demikian menurut data yang dirilis Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) AS, Jumat (9/12).CDC AS melaporkan aktivitas influenza musiman tetap tinggi secara nasional.Setidaknya tercatat 13 juta kasus penyakit influenza, 120.000 kasus rawat inap, dan 7.300 kematian terkait virus pernapasan tersebut selama musim flu saat ini di AS, menurut CDC.Tujuh kematian anak terkait influenza dilaporkan selama pekan tersebut, dengan total 21 kematian anak akibat flu yang dilaporkan sejauh musim flu saat ini di negara itu.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2022