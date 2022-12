China desak AS cabut sanksi terhadap pejabat senior

sangat merusak hubungan China-AS

Beijing (ANTARA) - China mendesak Amerika Serikat (AS) segera mencabut sanksi terhadap dua pejabat senior China atas tudingan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serius di Daerah Otonom Tibet."China dengan tegas menentang dan mengecam keras sanksi tersebut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin, Jumat (9/12).Wang mengatakan AS memberlakukan sanksi ilegal terhadap pejabat China itu berdasarkan undang-undang dalam negeri, dengan dalih yang mereka sebut sebagai isu hak asasi manusia di Tibet."Terlalu mencampuri urusan dalam negeri China, terang-terangan melanggar norma dasar dalam hubungan internasional, dan sangat merusak hubungan China-AS," kata Wang.Menurut dia, AS tidak berhak menjatuhkan sanksi tak beralasan terhadap negara lain dan tidak memiliki posisi untuk bertindak sebagai "polisi dunia". China akan mengambil tindakan efektif dan tegas untuk melindungi hak dan kepentingannya yang sah, ujar Wang.

