Warga negara AS dibebaskan dalam pertukaran tahanan Rusia-Ukraina

Washington (ANTARA) - Pemerintah Amerika Serikat mengonfirmasi seorang warga negara AS, yang ditahan Rusia selama konflik Rusia-Ukraina, telah dibebaskan saat Moskow dan Kiev melakukan pertukaran tahanan.Koordinator Dewan Keamanan Nasional untuk Komunikasi Strategis John Kirby, Rabu (14/12), mengatakan kepada para wartawan dalam sebuah konferensi pers virtual bahwa seorang warga negara AS telah dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan antara Rusia dan Ukraina.Kirby menambahkan pihaknya tidak dapat mengonfirmasi laporan media baru-baru ini yang menyebutkan bahwa AS mempertimbangkan untuk mengirim sistem rudal darat ke udara (surface to air) Patriot ke Ukraina.Pemerintah AS sedang meninjau bantuan keamanan putaran berikutnya bagi Ukraina dan memprioritaskan untuk lebih memperkuat kemampuan pertahanan udara Ukraina, katanya.Sementara itu, beberapa jam sebelum Kirby mengonfirmasi hal itu, Kepala Staf Kantor Kepresidenan Ukraina Andriy Yermak dalam sebuah unggahan di platform Telegram mengatakan pertukaran tahanan antara negaranya dan Rusia berhasil memulangkan 64 tentara Angkatan Bersenjata Ukraina.Pertukaran itu juga memungkinkan pembebasan warga negara AS bernama Suedi Murekezi, yang dinilai telah membantu rakyat Ukraina, kata Yermak. Dia juga menyebutkan jenazah empat tentara Ukraina yang tewas juga telah diserahkan oleh Rusia sebagai bagian dari pertukaran tersebut.

