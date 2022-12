Hong Kong Exchanges and Clearing Limited buka kantor di New York

Hong Kong (ANTARA) - Hong Kong Exchanges and Clearing Limited (HKEX) mengumumkan pembukaan kantornya di New York, Amerika Serikat, Selasa (20/12), guna memperluas jejak internasional grup bursa itu dan mendukung pertumbuhan basis klien globalnya.Kantor baru tersebut akan mempromosikan pasar tunai primer dan sekunder likuid HKEX serta konektivitas eksklusifnya dengan pasar China dan rangkaian derivatifnya yang beragam. Selain itu, HKEX di New York juga akan membentuk ekosistem pasar keuangan terlengkap di Asia-Pasifik.Hong Kong adalah pusat perdagangan, investasi, dan manajemen risiko internasional terkemuka di Asia-Pasifik.Dengan memiliki kehadiran fisik di New York, sebagai salah satu kota internasional terbesar di dunia, HKEX akan mendukung komitmen berkelanjutan terhadap konektivitas global.Chief Executive Officer (CEO) HKEX Nicolas Aguzin mengatakan HKEX berharap dapat memperdalam hubungan dengan para investor, perusahaan, dan manajemen risiko di seluruh kawasan, serta menghubungkan modal dengan peluang serta Timur dengan Barat.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2022