Kazakhstan buka jalan kerja sama lebih besar dengan Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Dunia kita menghadapi banyak kesulitan pada tahun 2022. Beberapa sudah tidak asing lagi, dan yang lain mungkin tidak kita bayangkan setahun yang lalu.Khususnya situasi di Ukraina, yang telah memengaruhi seluruh dunia, termasuk secara tidak langsung melalui penurunan ekonomi dan ketegangan geopolitik yang meresahkan.Perang telah berdampak pada semua perekonomian, termasuk Kazakhstan. B1ahaya resesi di seluruh dunia dan meroketnya inflasi merusak sentimen bisnis di kawasan Asia Tengah.Kazakhstan bisa saja berpaling ke dalam dengan latar belakang yang sulit ini, terutama mengingat peristiwa tragis yang terjadi di negara kami pada Januari, ketika kami menghadapi upaya kudeta melalui kekerasan bersenjata.Saat itu banyak orang yang skeptis bahwa Kazakhstan akan pulih. Beberapa mempertanyakan apakah ini akan tercapai, terlepas dari janji dan komitmen kuat kami untuk reformasi, demokratisasi, dan perlindungan hak asasi manusia yang berkelanjutan.Menjelang akhir tahun yang penuh gejolak ini, kami dapat dengan yakin menyatakan bahwa Kazakhstan telah menepati janjinya.Kami telah mengubah negara kami melalui inisiatif politik dan sosial ekonomi yang signifikan, selain menunjukkan ketahanan dan stabilitas kami.Menyusul referendum nasional pada Juni, itu menerapkan amandemen konstitusi untuk mengurangi kekuasaan presiden, parlemen yang lebih berpengaruh, pengadilan konstitusional yang independen, membentuk partai politik baru, pemilihan langsung walikota, dan perubahan penting lainnya.Pada November, negara kami mengadakan pemilihan presiden di bawah Konstitusi baru. Ini berarti bahwa semua kepala negara pada masa depan, termasuk Presiden Kassym-Jomart Tokayev saat ini, akan menjalani masa jabatan 7 tahun tanpa hak untuk dipilih kembali.Pemilihan umum yang adil dan transparan telah menjadi tonggak penting dalam perkembangan demokrasi negara kita.Peristiwa tragis pada Januari juga memberi kita pelajaran berharga. Banyak dari mereka yang ikut serta dalam kerusuhan diberikan amnesti.Selain itu, langkah-langkah konkret diambil untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia.Upaya kolektif kami selama 12 bulan terakhir telah berkontribusi pada pengembangan Kazakhstan yang adil, yang meliputi masyarakat yang sejahtera dan sistem politik yang lebih hidup, dinamis, dan kompetitif.Kazakhstan akan mengalami tahun penting lainnya pada tahun 2023. Dalam 6 bulan pertama, akan ada pemilihan parlemen.Menjelang pemilu, sejumlah partai politik baru bermunculan, menambah pluralitas dan persaingan politik.Di daerah pemilihan dengan mandat tunggal, calon independen juga berhak mencalonkan diri untuk kali pertama dalam 18 tahun.Saat mentransformasikan sistem politik domestik, kami tidak melupakan kewajiban internasional kami.KTT Ke-6 tentang Interaksi dan Tindakan Membangun Keyakinan di Asia, yang kami dirikan 30 tahun lalu untuk meningkatkan kerja sama demi perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Asia, berlangsung di ibu kota kami pada Oktober.Kepala negara Asia Tengah bertemu dengan Presiden Dewan Eropa Charles Michel di Astana pada bulan yang sama.Itu bertepatan dengan peringatan 30 tahun pembentukan hubungan diplomatik antara negara-negara Asia Tengah dan Uni Eropa, yang merupakan simbol.Kami mengadakan Kongres VII Pemimpin Dunia dan Agama Tradisional sebulan sebelumnya.Kunjungan pertama Paus Fransiskus sebagai kepala Gereja Katolik ke Kazakhstan sejak Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2001 menampilkan lebih dari 100 delegasi dari 50 negara.Pada saat yang sama, kami menyambut Presiden China Xi Jinping, yang perjalanan pertamanya ke luar negeri setelah pandemi COVID-19, adalah kunjungan kenegaraan ke Kazakhstan.Arah kebijakan dalam dan luar negeri yang ditempuh Kazakhstan telah membuka pintu bagi peningkatan kerja sama dengan Indonesia, khususnya di bidang ekonomi.Terdapat tren positif yang signifikan dalam volume perdagangan bilateral belakangan ini.Jika tahun lalu omzet perdagangan adalah 174,2 juta dolar AS (sekitar Rp2,72 triliun) (tingkat pertumbuhan lebih dari 100 persen), dan selama 10 bulan tahun ini meningkat sebesar 83 persen menjadi 295,4 juta dolar AS (sekitar Rp4,61 triliun).Pada Agustus, kami membuka Konsulat Kehormatan Kazakhstan di Surabaya sebagai jembatan yang menghubungkan kalangan bisnis negara kami.Forum Perdagangan dan Investasi Kazakh-Indonesia Ke-1 berhasil diselenggarakan pada waktu yang sama.Pada September kami menyelenggarakan perjalanan sosialisasi untuk agen wisata inti ASITA ke Kazakhstan untuk mempromosikan pariwisata.Pastinya, mekanisme utama untuk mengefektifkan realisasi potensi ekonomi adalah Kazakh-Indonesian Joint Commission for Economic Cooperation.Beberapa langkah direncanakan akan dilakukan tahun depan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia.Upaya kami difokuskan pada area konkret – memperkuat kerangka hukum, investasi, minyak & gas, industri pertambangan dan manufaktur, sektor keuangan, logistik, serta kesehatan.Selain itu, banyak pekerjaan yang dilakukan dalam interaksi yang erat dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia.Kami mencoba untuk mengonsolidasikan eksportir dan pengusaha Kazakhstan dan Indonesia pada satu platform web untuk komunikasi operasional, menerbitkan informasi tentang produk, proyek, pesanan, rute logistik, dan lain-lain.Pada kuartal kedua 2022, kami mengharapkan kunjungan Kadin ke Kazakhstan untuk mengadakan Forum Perdagangan dan Investasi Kazakhstаn - Indonesia Ke-2 dan membentuk Dewan Bisnis Kazakhstan-Indonesia.Kami juga bertujuan lebih mengembangkan interaksi budaya dan mendorong warga kedua negara untuk bepergian agar lebih mengenal satu sama lain.Hal ini akan menciptakan saling pengertian dan penghormatan terhadap sejarah, budaya, dan peradaban masing-masing serta keindahan alam kedua negara.Secara keseluruhan, pengembangan hubungan Kazakhstan-Indonesia pada masa depan memiliki potensi yang sangat besar.Kami memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil yang bermanfaat dari hubungan bilateral.Saat dunia berupaya mengatasi tantangan yang terkait dengan kesulitan geopolitik dan ekonomi saat ini, kerja sama yang lebih erat antara Kazakhstan dan Indonesia menjadi penting.Kami bertekad untuk memperkuat hubungan kami dengan Indonesia pada tahun mendatang, yang menandai peringatan 30 tahun hubungan diplomatik antarnegara kami. Kami telah membangun landasan yang kuat untuk memperluas kerja sama ini.Saya memiliki banyak alasan untuk percaya bahwa kita akan mencapai tujuan kita bersama karena kita memiliki keinginan yang sama untuk ikatan yang kuat.

