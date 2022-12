CDC perkirakan AS catat lebih dari 20 juta kasus flu musim ini

Los Angeles (ANTARA) - Sejauh ini terdapat sedikitnya 20 juta kasus, 210.000 pasien rawat inap, dan 13.000 kematian akibat flu pada musim ini di Amerika Serikat (AS), menurut perkiraan terbaru yang dirilis oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) AS pada Jumat (30/12).Aktivitas influenza musiman masih tinggi, tetapi terus menurun di sebagian besar wilayah, menurut CDC.Lebih dari 18.800 orang dirawat di rumah sakit akibat flu di AS pada pekan yang berakhir pada 24 Desember, tunjuk data CDC.Empat belas kasus kematian anak yang berkaitan dengan influenza dilaporkan pekan ini, dengan total 61 kasus kematian anak akibat flu yang dilaporkan sejauh musim ini.CDC mendesak masyarakat untuk menjalani vaksinasi flu setiap tahun guna mencegah infeksi dan dampak yang serius.

