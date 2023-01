Chongqing China terbitkan SKA RCEP pertama ke Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Menurut bea cukai Kota Chongqing, China barat daya, Surat Keterangan Asal (SKA) RCEP pertama dari kota tersebut untuk Indonesia telah diterbitkan baru-baru ini, seiring dengan diberlakukannya Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) untuk Indonesia.SKA itu diperoleh Chongqing Kibao Power Co., Ltd. untuk satu batch mesin rammer (alat pemadat tanah) yang akan diekspor ke Indonesia senilai 450.000 yuan (1 yuan = Rp2.264).Dengan SKA itu, gelombang pengiriman mesin tersebut akan bebas dari bea cukai di Indonesia sehingga menghemat hingga 5 persen dari nilai total kargo itu.Manajer perdagangan luar negeri dari perusahaan tersebut, Zou Rui, menyatakan bahwa nilai kargo yang diekspor ke Indonesia dari perusahaan itu melampaui 60 juta yuan per tahun. Guna memanfaatkan kebijakan dari RCEP secara lebih baik, staf bea cukai setempat memandu perusahaan itu lebih awal untuk membandingkan dan membedakan peraturan keaslian dan pemangkasan bea cukai di bawah sejumlah perjanjian perdagangan yang berbeda."Setelah berlakunya RCEP untuk Indonesia, kami dapat memilih mana yang lebih menguntungkan dari RCEP dan Perjanjian Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement/FTA) China-ASEAN. ​​Hal ini meningkatkan daya saing produk kami dan juga membawa manfaat bagi pelanggan lokal kami," ujar Zou.Menurut aturan tentang pemangkasan bea cukai dari RCEP, persentase Immediate Zero Tariff dan Final Zero Tariff dari China untuk Indonesia masing-masing mencapai 67,9 persen dan 90,5 persen.Sementara itu, kedua angka tersebut dari Indonesia untuk China masing-masing tercatat 74,9 persen dan 90,5 persen. Hal itu akan lebih memudahkan perdagangan antara China dan Indonesia.Data resmi menunjukkan bahwa pada 2022, Bea Cukai Chongqing menerbitkan 979 SKA RCEP dengan nilai total mencapai 479 juta yuan.Selama satu tahun terakhir, RCEP berhasil meningkatkan kepercayaan untuk pemulihan ekonomi regional, mendorong perdagangan sehingga berjalan lebih lancar serta meningkatkan kerja sama industri di daerah terkait secara signifikan.Dengan berlakunya RCEP, rantai pasokan dan rantai industri pun dioptimalkan, pemangkasan tarif bea cukai yang nyata juga memperkuat keyakinan perusahaan perdagangan internasional untuk berkembang. Dalam 11 bulan pertama 2022, nilai impor-ekspor Chongqing dengan negara-negara anggota RCEP lainnya mencapai 233,62 miliar yuan, meningkat 9,9 persen secara tahunan.

