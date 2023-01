Penjualan NEV China melonjak 35,1 persen pada Desember 2022

Beijing (ANTARA) - Asosiasi Mobil Penumpang China (China Passenger Car Association) pada Selasa (10/1) mengklaim penjualan retail kendaraan energi baru (new energy vehicle/NEV) China terus melonjak pada Desember 2022.Penjualan retail mobil penumpang energi baru China mencapai sekitar 640.000 unit, naik 35,1 persen secara tahunan (year on year).Menurut asosiasi tersebut, data angka bulanan itu tercatat 6,5 persen lebih tinggi dari bulan lalu, .Dari Januari hingga Desember 2022, sekitar 5,67 juta unit mobil penumpang energi baru terjual via saluran-saluran retail di negara tersebut, meroket 90 persen dari tahun lalu.Kombinasi membaiknya pasokan dan harga minyak yang tinggi menyebabkan peningkatan pesat pada pasar NEV, kata asosiasi tersebut.

