Pasokan senjata dari AS dan Inggris perpanjang konflik di Yaman

Jakarta (ANTARA) - Senjata yang dipasok oleh Amerika Serikat (AS) dan Inggris terus memperpanjang perang saudara yang telah berlangsung selama bertahun-tahun di Yaman, menewaskan dan melukai banyak warga sipil, menurut laporan investigasi yang dirilis oleh organisasi amal Oxfam pada Rabu (11/1).Selama periode 14 bulan, senjata yang dipasok oleh AS dan Inggris menyebabkan 87 warga sipil tewas dan 136 lainnya luka-luka di seluruh Yaman, menurut organisasi tersebut.Laporan Oxfam itu menyebutkan bahwa "ratusan serangan terhadap warga sipil di Yaman" dilancarkan antara Januari 2021 hingga Februari 2022 menggunakan senjata yang dipasok oleh kedua negara Barat itu.Laporan tersebut mendesak kedua negara untuk berhenti memasok senjata untuk konflik Yaman yang sudah berlangsung selama delapan tahun itu, mengonfirmasi bahwa 13 serangan udara yang dilancarkan oleh pesawat jet buatan Inggris atau AS telah menghantam sejumlah rumah sakit dan klinik di Yaman.Konfrontasi bersenjata sporadis antara pasukan pemerintah Yaman dan milisi Houthi sedang berlangsung di berbagai wilayah di Yaman tiga bulan setelah berakhirnya gencatan senjata kemanusiaan yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Yaman telah terjebak dalam perang saudara sejak akhir 2014. Perang itu telah menewaskan puluhan ribu orang, mengakibatkan 4 juta orang mengungsi, dan menyeret negara itu ke jurang kelaparan.

