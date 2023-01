Hoaks! Pesawat mendarat setelah 37 tahun menghilang

Tangkapan layar narasi hoaks yang menyatakan sebuah pesawat mendarat setelah 37 tahun menghilang (TikTok)

Jakarta (ANTARA/JACX) - Salah satu akun TikTok mengunggah video berisi narasi tentang pesawat yang hilang dan disebut burung besi itu tiba-tiba terlihat mendarat 37 tahun kemudian.Menurut sang narator, pesawat dengan kode penerbangan PAN AM 914 itu, hilang setelah lepas landas dari New York menuju Miami pada 1955.Pesawat berisikan 57 penumpang dan enam awak tersebut diduga mengalami kecelakaan dan jatuh di laut.Pada 1992 atau berselang 37 tahun, pesawat PAN AM 914 disebut berhasil mendarat di Venezuela, Amerika Selatan.Berikut adalah narasi dalam video tersebut:"Pesawat ini hilang & tiba2 37 tahun kemudian mendarat. Petugas bandara aja sampe kaget,".Lantas, benarkah terdapat pesawat hilang yang berhasil mendarat setelah 37 tahun?Melansir Snopes , kisah penerbangan pesawat PAN AM 914 adalah karya fiksi yang dibagikan Weekly World News.Weekly World News menerbitkan ulang cerita tentang hilangnya pesawat PAN AM 914 setidaknya dua kali, pada 1993 dan 1999. Weekly World News merupakan tabloid yang beredar antara 1979-2007, dan berisi cerita yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.Cerita-cerita yang diangkat Weekly World News dalam laporannya adalah sebagai berikut:1. Penemuan ponsel pintar oleh manusia gua2. Cara berkomunikasi dengan penjelajah waktu dan3. Sejumlah ulasan terkait alien.Weekly World News juga tercatat memiliki kebiasaan menggunakan foto dan ilustrasi yang tidak berhubungan dengan produknya.Pesawat mendarat setelah 37 Tahun menghilangHoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: Imam Santoso

COPYRIGHT © ANTARA 2023