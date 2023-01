Ribuan perawat di New York akhiri mogok setelah kesepakatan dicapai

New York City (ANTARA) - Ribuan perawat yang menuntut pemberlakuan rasio staf yang aman di dua rumah sakit di New York City telah kembali bekerja pada Kamis (12/1) setelah kesepakatan tentatif dicapai.Para perawat memenangkan tuntutan rasio staf yang aman dapat diberlakukan di Rumah Sakit Mount Sinai dan Montefiore Bronx di mana para perawat melakukan aksi mogok merawat pasien, demikian pernyataan Asosiasi Perawat Negara Bagian New York (NYSNA) pada Kamis yang mewakili lebih dari 42.000 anggota di negara bagian itu."Kami senang Rumah Sakit Mount Sinai mencapai kesepakatan tentatif dengan NYSNA dan aksi mogok telah berakhir," jelas pemberitahuan di laman Mount Sinai Health System.Sekitar 7.000 perawat dari dua rumah sakit tersebut melakukan aksi mogok sejak Senin (9/1) hingga Rabu (11/1) dengan menyerukan perekrutan lebih banyak tenaga perawat dan pemberlakuan persyaratan kepegawaian yang aman.Para perawat di rumah sakit Wyckoff juga mencapai kesepakatan tentatif pada Rabu malam waktu setempat dan mencabut pemberitahuan aksi mogok selama 10 hari, jelas NYSNA.Selain itu, Mount Sinai Morningside dan Mount Sinai West mencapai kesepakatan tentatif dengan serikat perawat negara bagian tersebut dalam kontrak baru pada Minggu (8/1) sehingga aksi mogok dapat dihindari.

