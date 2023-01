KBRI promosikan paket tur, program wisata Indonesia di Norwegia

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar RI di Oslo bekerja sama dengan dua operator perjalanan, Come2Indonesia dan ASIEN Paradisresor, untuk mempromosikan langsung paket tur dan program wisata ke Indonesia kepada calon wisatawan di Norwegia."Kita sangat senang melihat semangat wisatawan Norwegia yang kembali bergairah setelah pandemi untuk travel ke Indonesia khususnya ke Bali, Lombok dan Yogyakarta. Kita akan terus promosikan Indonesia agar menjadi tujuan favorit turis Norwegia," kata Duta Besar RI untuk Norwegia Todung Mulya Lubis.Menurut keterangan KBRI Oslo, Selasa, promosi paket tur dan program wisata ke Indonesia itu dilakukan dalam acara "Explore the World Travel Expo" yang berlangsung pada 14-15 Januari 2023 di Telenor Arena, Oslo, Norwegia.Explore the world adalah travel expo terbesar di Norwegia yang dihadiri lebih dari 7.000 orang setiap tahunnya.Pada acara itu, booth Indonesia dianugerahi sebagai gerai terbaik pada Travel Expo 2023, dan dipenuhi oleh pertanyaan dan permintaan masyarakat Norwegia yang rindu ke Indonesia.Olav, salah satu pengunjung booth Indonesia pada acara pameran wisata itu, mengaku rindu untuk dapat kembali berkunjung ke Bali. "Saya kangen dengan Indonesia. Semoga tahun ini saya bisa travel lagi ke Bali dan Yogya," katanya.Berdasarkan catatan KBRI Oslo, jumlah wisatawan Norwegia yang berkunjung ke Indonesia mencapai hampir 23 ribu orang pada 2019, dan saat ini mulai beranjak naik kembali setelah pandemi COVID-19.KBRI Oslo menargetkan setidaknya 5.000 wisatawan Norwegia berkunjung ke Indonesia pada 2023.Walaupun kecil dari segi jumlah, wisatawan Norwegia merupakan salah satu yang paling banyak menghabiskan uang untuk berwisata. Tipe wisata yang paling digemari turis Norwegia adalah wisata budaya, ekowisata, dan wisata kesehatan, kata KBRI Oslo.Pameran wisata Explore the World 2023 merupakan yang pertama diselenggarakan kembali di Norwegia sejak pandemi. Pameran itu diikuti KBRI Oslo secara rutin sebagai bagian dari upaya promosi pariwisata Indonesia di Norwegia sejak 1996.Pada tahun ini, gerai Indonesia memenangkan penghargaan booth terbaik karena desain, partisipasi budaya dan padatnya pengunjung yang mendatangani booth.Selain menawarkan program wisata, gerai Indonesia dalam pameran itu menghadirkan Den Gylden Bonne, salah satu pengusaha Kopi Norwegia untuk menyediakan kopi khas Indonesia.Aroma kopi Mandailing dan Kintamani yang memenuhi ruangan menjadi salah satu daya tarik booth Indonesia, kata KBRI Oslo.Dalam kegiatan promosi itu, gerai Indonesia juga menampilkan tarian Rantak dari Sumatera dan tari Cendrawasih dari Bali yang disambut meriah para pengujung pameran untuk mempromosikan seni budaya Indonesia ke Norwegia.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga

Editor: Rahmad Nasution

COPYRIGHT © ANTARA 2023