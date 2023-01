Menlu AS dan Menlu Jepang bakal kunjungi China

Relik bukti kejahatan Unit 731 Jepang dipamerkan di China

Beijing (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menlu Jepang Yoshimasa Hayashi bakal melakukan kunjungan ke China, negara berpenduduk terbanyak di dunia.Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Wang Wenbin di Beijing pada Selasa belum bersedia menyebutkan tanggal kedatangan kedua menlu tersebut."Kami menyambut kunjungan Menlu Blinken ke China. China dan AS sedang berkomunikasi terkait kunjungan spesifik itu," katanya.Menurut dia, China memandang hubungan dengan AS terus meningkat sesuai dengan prinsip saling menghormati, berdampingan secara damai, dan saling menguntungkan seperti yang diusulkan oleh Presiden Xi Jinping."Kami berharap AS juga memandang China dengan benar, mengutamakan dialog, dan kerja sama saling menguntungkan, bukan konfrontasi atau saling mengalahkan," katanya.Demikian halnya terkait kunjungan Menlu Jepang, Wang juga belum bisa memberikan jawaban spesifik."China dan Jepang tetap menjaga hubungan di semua tingkatan. Stabilitas relasi China-Jepang yang konstruktif dapat memenuhi kepentingan kedua negara di era baru," katanya.

Pewarta: M. Irfan Ilmie

Editor: Tia Mutiasari

COPYRIGHT © ANTARA 2023