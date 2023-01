AS catat 26.000 kasus COVID-19 pada anak setiap pekan

Los Angeles (ANTARA) - American Academy of Pediatrics (AAP) dan Asosiasi Rumah Sakit Anak AS melaporkan sekitar 26.000 kasus COVID-19 pada anak dilaporkan di Amerika Serikat (AS) selama sepekan hingga Kamis (12/1).Angka tersebut menandai penurunan dari pekan sebelumnya, tetapi kemungkinan merupakan undercount (hasil penghitungan lebih rendah dibanding angka sebenarnya) yang mengalami peningkatan selama musim liburan akhir tahun 2022 dan awal 2023, demikian menurut laporan tersebut.Hampir 15,3 juta anak di AS telah teruji positif COVID-19 sejak awal pandemi, sementara lebih dari 140.000 kasus serupa telah dilaporkan dalam empat pekan terakhir.Sejumlah kasus yang dilaporkan kemungkinan merupakan undercount yang signifikan dalam hal kasus COVID-19 pada anak. Selain itu, pengurangan atau keterlambatan pelaporan data juga meningkat selama musim liburan.Pengumpulan data berdasarkan usia perlu dilakukan untuk menilai tingkat keparahan penyakit yang berkaitan dengan varian-varian baru, serta potensi efek jangka panjang.Penting untuk mengetahui bahwa terdapat efek langsung dari pandemi terhadap kesehatan anak. Namun yang terpenting adalah masyarakat perlu mengidentifikasi dan mengatasi dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial generasi anak-anak dan remaja ini.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

