Dubes Manoj: Indonesia dan India seperti saudara kembar

Jakarta (ANTARA) - Duta Besar India untuk Indonesia Manoj Kumar Bharti mengatakan bahwa India dan Indonesia seperti saudara kembar yang memiliki sejumlah kesamaan."Kita (India dan Indonesia) terkesan seperti saudara kembar, baik bicara sistem pemerintahan, tingkat perkembangan ekonomi dan jalan ke depan. Perencanaan yang sedang dilakukan untuk masa depan," kata Dubes Manoj dalam acara Forum Bisnis India-Indonesia (IIBF) 2023 di Kedutaan Besar India di Jakarta, Rabu.Manoj menjelaskan bahwa India memiliki sejumlah rencana besar ketika memperingati Hari Kemerdekaan ke-100 tahun pada 2047 dan Indonesia memiliki beberapa rencana besar untuk berada di jajaran negara-negara maju pada 2045.Jika anda perhatikan (tahun 2047 dan 2045), kata Manoj, India memiliki target untuk menjadi ekonomi terbesar ketiga di dunia dan di saat itu pula Indonesia ingin menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia, hampir secara bersamaan."Jadi, kami mengikuti jalur yang hampir serupa. Mengikuti sistem pemerintahan yang mirip dengan jumlah populasi yang besar," ucap dubes.IIBF tahun ini mengusung tema Fintech & Digital Banking - Opportunities in the Year of Perfect Storms 2023 dan dihadiri oleh sejumlah pengusaha dari kedua negara.

