China percepat pembangunan jaringan transportasi hijau

Beijing (ANTARA) - China mempercepat pembangunan jaringan transportasi hijau dengan mengoptimalkan struktur konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi organisasi sebagai prioritasnya, demikian menurut buku putih yang dirilis Kantor Informasi Dewan Negara China, Kamis (19/1).Dalam buku putih berjudul China's Green Development in the New Era, negara tersebut telah mempercepat pembangunan jalur kereta khusus, mempromosikan peralihan transportasi barang dari jalan raya ke jalur kereta dan jalur air, serta mendorong transportasi antarmoda.Di 2021, volume angkutan barang jalur kereta dan air mencakup 24,56 persen dari total volume angkutan barang di China. Persentase itu meningkat 3,85 poin dibandingkan tahun 2012.China juga mempromosikan transformasi hijau dari kendaraan transportasi. Di akhir 2021, jumlah kendaraan energi baru yang terdaftar di China telah mencapai 7,84 juta unit dan mencakup sekitar separuh dari angka global, papar buku putih itu.

