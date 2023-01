Seorang warga negara China tewas dalam penembakan massal di California

Los Angeles (ANTARA) - Konsulat Jenderal China di Los Angeles, Amerika Serikat (AS), Senin (23/1), mengonfirmasi seorang warga negara China tewas dalam penembakan massal di Kota Monterey Park pada Sabtu malam (21/1)."Saat ini dikonfirmasi bahwa seorang warga negara China tewas dalam insiden itu," kata juru bicara Konsulat Jenderal China di Los Angeles dalam pernyataan yang diunggah di situs resminya.Insiden maut itu terjadi pada Sabtu pukul 22.22 waktu setempat di Star Ballroom Dance Studio, sebuah fasilitas ruang dansa populer yang telah beroperasi sekitar 30 tahun, ketika menjadi lokasi acara untuk merayakan hitung mundur Tahun Baru Imlek.Penembakan massal tersebut mengakibatkan 11 orang tewas dan sembilan orang lainnya luka-luka, menurut otoritas setempat, Senin. Semua korban insiden penembakan itu diidentifikasi berusia di atas 50-an."Kami bekerja dengan departemen domestik terkait dan AS untuk membantu menangani dampaknya," tambah juru bicara tersebut.Pernyataan tersebut mencatat bahwa penembakan massal fatal, yang terjadi di tengah festival Tahun Baru Imlek dan di komunitas China setempat, mengejutkan dan sangat disesalkan.Konsulat Jenderal China juga menyampaikan belasungkawa kepada komunitas masyarakat China setempat, termasuk Monterey Park, sebuah kota berpenduduk 61.000 jiwa yang terletak di tepi timur Los Angeles dengan mayoritas penduduk Asia-Amerika.Konsulat Jenderal China di LA mengimbau warga China setempat untuk memperhatikan keselamatan. Kedutaan Besar dan Konsulat China di AS mengibarkan bendera China setengah tiang, Senin, untuk menghormati para korban tragedi tersebut.

