KBRI awali promosi ekonomi RI 2023 di Brunei dengan peragaan batik

Jakarta (ANTARA) - Kedutaan Besar RI di Bandar Seri Begawan mengawali kegiatan promosi ekonomi Indonesia pada 2023 di Brunei Darussalam dengan menggelar peragaan busana batik.Kegiatan "Indonesian Batik Exhibition and Culture" untuk memperagakan pakaian batik modern dan menampilkan kerajinan tangan khas Indonesia digelar di Diplomatic Hall, KBRI Bandar Seri Begawan pada Selasa (24/1), menurut keterangan KBRI tersebut pada Kamis."Fashion show yang digelar telah memukau tamu yang hadir. Januari 2023 kami mengawali kegiatan promosi ekonomi KBRI dan mendapat applause dan kesan dari keluarga dekat Sultan," kata Duta Besar RI untuk Brunei Darussalam Sujatmiko.Keluarga Sultan Brunei dan diplomat asing berada di antara hadirin yang kagum pada koleksi batik Indonesia yang ditampilkan dalam acara peragaan busana itu."Mereka terkesan dengan pagelaran berbagai motif, warna dan gaya kain batik yang ditampilkan dalam acara ini," kata KBRI Bandar Seri Begawan dalam keterangannya.Dubes Sujatmiko pada kesempatan itu menyampaikan bahwa batik adalah salah satu karya seni yang berasal dari Indonesia dan telah diakui oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) pada 2 Oktober 2009 sebagai "Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity".Dia juga menyinggung tentang batik yang sekarang sudah masuk pasar internasional dan menekankan pentingnya industri batik bagi perekonomian nasional Indonesia.Selain keluarga Sultan Brunei dan diplomat asing, para pengusaha, perwakilan media dan Sahabat Indonesia di Brunei juga ikut menyaksikan peragaan busana yang menampilkan karya-karya pakaian batik dari perancang Indonesia Frida Nursanti.Selain batik, para tamu undangan juga mendapat kesempatan melihat produk-produk kerajinan tangan, makanan dan minuman herbal dari Kabupaten Purwakarta.Kegiatan promosi produk Indonesia di Brunei itu juga diramaikan dengan penampilan tari Pendet, tari Payung dan tari Saman yang dibawakan oleh masyarakat Indonesia di Brunei.Selain itu, juga ada peluncuran buku cerita anak-anak berjudul "The Legend of Bagendit Lake" hasil kerja sama KBRI Bandar Seri Begawan dan RELA (Reading Literacy Association of Brunei Darussalam).Buku itu bercerita tentang legenda Situ Bagendit, yakni salah satu situs wisata nasional di Provinsi Jawa Barat.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga

Editor: Azis Kurmala

COPYRIGHT © ANTARA 2023