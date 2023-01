Rusia ingatkan dubes baru AS soal konsekuensi kebijakan konfrontatif

Moskow (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Senin (30/1) bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Rusia yang baru dilantik, Lynne Tracy, yang menyerahkan salinan surat kredensialnya.Dalam percakapannya dengan Tracy mengenai hubungan Rusia-AS yang kian memburuk, Ryabkov menyoroti kebijakan konfrontatif Washington yang kontraproduktif, yang "sarat dengan konsekuensi negatif yang serius," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan.Pihak Rusia berharap utusan AS itu akan mematuhi dengan ketat undang-undang Rusia, mematuhi norma-norma dan kebiasaan, serta mematuhi prinsip nonintervensi dalam urusan internal negara tuan rumah.Dilantik pada 9 Januari, Tracy adalah wanita pertama yang menduduki jabatan Duta Besar AS untuk Rusia."Duta Besar Tracy memulai masa jabatannya di Moskow dengan fokus untuk mempertahankan dialog antara kedua ibu kota ini di tengah ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata pihak kedutaan AS dalam siaran pers pada Senin.

Pewarta: Xinhua

Editor: Junaydi Suswanto

COPYRIGHT © ANTARA 2023